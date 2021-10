Stiri pe aceeasi tema

- Initiativa legislativa impune obligativitatea ca institutiile publice si companiile care incaseaza impozite, taxe si amenzi precum si alte obligatii de plata sa accepte plata cu card si online. Proiectul a trecut de Senat cu 88 voturi „pentru”, unul „impotriva”, 37 de abtineri si urmeaza sa intre in…

- Incepind cu 14 septembrie, modificarile efectuate in Titlul VII al Codului fiscal prin art. 7, punctele 78-87, din Legea nr. 257/2020 nu se aplica. Precizarea a fost facuta de Serviciul Fiscal pentru subiecții impunerii cu taxele locale și autoritațile administrației publice locale, urmare a Hotaririi…

- In comisia economica, industrii și servicii s-a dezbatut și avizat proiectul privind introducerea obligativitații implementarii sistemelor on line de plați in instituțiile publice. „Astazi, in comisia economica, industrii și servicii am dezbatut și avizat proiectul inițiat de colegul meu, Brian Cristian,…

- Administratiile locale nu vor mai plati taxe pentru avizele eliberate de autoritatile publice, de companiile de stat si de cele private pentru proiectele de interes public, a declarat, la Botosani, secretarul general adjunct al Guvernului, Mircea Abrudean, potrivit Agerpres. Potrivit acestuia, Executivul…

- Ministrul Finantelor, Dan Vilceanu, a anuntat marti noile sisteme de comunicare electronica ale informatiilor pe care fiscul le va introduce incepand de anul viitor: „O sa avem obligativitatea inrolarii institutiilor publice sau de interes public din administratia publica centrala si locala in sistemul…

- Din septembrie 2021, firmele vor folosi un sistem de facturare electronica pentru a incarca, stoca și descarca facturile pe care le emit, in relația cu instituțiile publice, anunța premierul Florin Cițu. „E-Facturare. Așa cum am promis, introducem facturarea electronica intre firme. Din septembrie…

- Deputații PAS din Parlamentul Republicii Moldova anunța consultari publice pentru ziua de miercuri, 28 iulie a.c., la care se vor discuta amendamente la Legea privind piața produselor petroliere și la legislația care se refera la funcționarea Autoritații Naționale de Integritate. Potrivit acestora,…