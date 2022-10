Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat, decizional, in plenul de luni, cele trei proiecte de legi ale justitiei privind Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), organizarea judiciara si statutul judecatorilor si procurorilor, in ciuda unor dezbateri aprinse in jurul unor chestiuni precum eliminarea abaterii disciplinare…

- Procurorul din cadrul Procuraturii Antirocupție, Ion Munteanu, a fost desemnat funcția de procuror general interimar. Hotararea a fost aprobata cu puțin timp in urma de catre Consiliul Superior al Procurorilor, conform deschide.md. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Proiectul privind Statutul judecatorilor si procurorilor, una dintre cele trei legi ale pachetului privind justiția, a trecut de comisia speciala și va intra la dezbateri in plen. Parlamentarii au eliminat amendamentul potrivit caruia procurorul general poate fi numit și din randul judecatorilor. Amendamentul,…

- Șeful DNA, Crin Bologa, a declarat pentru HotNews.ro, ca amendamentul este unul dat cu dedicație și incalca atat Constituția, cat și principiul separarii carierelor.Prevederea a fost contestata și de catre procurorii din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), dar și de procurorul general Gabriela…

- Comisia parlamentara speciala pentru examinarea legilor Justitiei a dat, luni, raport favorabil, cu amendamente, proiectului privind statutul judecatorilor si procurorilor, informeaza AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- In Comisia speciala pentru Legile Justiției, reprezentanții Minoritaților au introdus astazi un amendament referitor la numirea procurorilor de rang inalt, care prevede ca un judecator poate sa ajunga procuror general.

- Camera Deputaților a adoptat, in calitate de prim for, Legea privind Consiliul Superior al Magistraturii, una din cele trei legi ale Justiției. Ultimul cuvant pe actul normativ il are Senatul. Proiectul de lege a trecut cu 191 de voturi pentru și 83 „impotriva”. Fața de forma trimisa de Guvern, au fost…

- Guvernul va dezbate si aproba, miercuri, pachetul de legi ale Justitiei, iar Catalin Predoiu, ministrul Justiției, a spus azi la Palatul Victoria ca sunt fundamentale pentru cariera judecatorilor si procurorilor, functionalitatea instantelor si a parchetelor, iar daca aceste proiecte vor vedea lumina…