Stiri pe aceeasi tema

- Magistrații spun ADIO pensiei anticipate. Senatul a adoptat, luni, un proiect de lege initiat de parlamentarii PNL si USR care vizeaza abrogarea reglementarii prin care se permitea iesirea anticipata la pensie a judecatorilor si procurorilor. Legea actuala inițiata de PSD permitea magistratilor sa iasa…

- Senatul a adoptat, luni, un proiect de lege initiat de parlamentarii PNL si USR care vizeaza abrogarea reglementarii prin care se permitea iesirea anticipata la pensie a judecatorilor si procurorilor. Legea actuala inițiata de PSD permitea magistratilor sa iasa la pensie la vârsta de 45 de ani…

- Senatul a adoptat luni, in calitate de Camera legislativa decizionala, doua proiecte initiate de parlamentarii PNL si USR care vizeaza abrogarea reglementarii prin care se permitea iesirea anticipata la pensie a judecatorilor si procurorilor. Proiectele au fost adoptate cu 108 voturi "pentru",…

- Senatorul PNL Laura Scantei considera ca „vom scapa astfel de o modificare nociva pe care fosta guvernare a PSD a introdus-o in Legile Justiției și care le permitea judecatorilor și procurorilor sa iasa la pensie la 45 de ani”, se arata intr-un comunicat al Partidului Național Liberal. Laura Scantei…

- Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului a votat, miercuri, proiectul de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor. Comisia privind statutul parlamentarilor a decis sa propuna spre dezbatere proiectul PSD, dintre cele trei depuse, dar cu amendamente.

- Societatea de salubritate TEGA SA ofera reduceri pensionarilor cu venituri mici, dar și celor care vor achita, in avans, taxa pentru tot anul 2021. Potrivit reprezentanților TEGA, vor fi scutite de la plata tarifului de salubrizare persoanele care au implinit varsta de 70 ani, iar veniturile lor, realizate…

- Un numar de 112 cadre medicale de la Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, din totalul celor aproximativ 1.000, se vor vaccina in prima etapa impotriva noului coronavirus, a precizat conducerea institutiei. Managerul spitalului, Andras Nagy Robert, a declarat marti pentru AGERPRES ca lista…

- Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe va incepe saptamana viitoare vaccinarea personalului medical impotriva COVID-19, in acest scop fiind amenajat un centru special in incinta unitatii medicale, a declarat miercuri, managerul institutiei, Andras Nagy Robert. Potrivit acestuia, in urmatoarele…