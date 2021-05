Senat/Streinu-Cercel: 24 de mutante ale virusului SARS-CoV-2 - catalogate; 13 - în curs de evaluare Presedintele Comisiei pentru Sanatate a Senatului, Adrian Streinu-Cercel, a afirmat ca pandemia se afla in prezent intr-o faza de acalmie, dar a indemnat la prudenta, pentru ca exista in circulatie 24 de "mutante" ale virusului SARS-COV-2 si inca 13 in evaluare. "Este foarte important ca medicii sa aiba un nivel de protectie in acest moment, mai ales tinand cont de faptul ca pandemia nu s-a terminat. In momentul de fata, suntem intr-un moment de acalmie. Spitalele in prezent au din ce in ce mai putini pacienti si sa dea Domnul sa ramana asa. Din pacate, stim ca pana acum sunt 24 de mutante care… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

