​Senat/ Stabilirea datei alegerilor locale pe 27 septembrie - pe ordinea de zi a plenului

- Plenul Senatului ia in discutie, marti, in sesiunea extraordinara, doua proiecte privind data alegerilor locale, propunerea fiind 27 septembrie, potrivit Agerpres. Pe ordinea de zi de marti se afla doua proiecte pe aceasta tema - unul initiat de UDMR si altul de Guvern, ambele avand ca obiectiv stabilirea…

- Senatul a adoptat proiectul de lege care prelungeste mandatele primarilor. Mandatele primarilor, dar si ale presedintilor de consilii judetene se prelungesc cu cel mult 6 luni de la data incetarii starii de...