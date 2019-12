Senatorul social-democrat Eugen Teodorovici a anuntat luni, in plen, depunerea motiunii simple intitulate "Guvernarea PNL, numele tau este austeritate". "Grupul parlamentar al PSD din Senat depune motiunea simpla cu titlul "Guvernarea PNL, numele tau este austeritate", a declarat Teodorovici. In context, presedintele Senatului, Teodor Melescanu, a propus programarea dezbaterii motiunii luni, saptamana viitoare. "Potrivit art. 166, la motiunile simple termenul maxim este de sase zile, in consecinta, eu va propun sa fie saptamana viitoare, probabil luni, sa programam motiunea simpla. Dupa verificare…