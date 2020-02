Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Vlad Alexandrescu este propunerea USR pentru presedintia Camerei superioare a Parlamentului, a anuntat luni liderul desemnat al senatorilor USR, Radu Mihail, care a precizat ca "se va deschide o perioada de negocieri". "Am avut discutii in cadrul grupului parlamentar de la Senat si am decis…

- Cei trei candidați sunt senatorii social-democrat Titus Corlațean, liberala Alina Gorghiu și Vlad Alexandrescu, de la USR.Ultima candidatura la conducerea Senatului a fost anunțata de USR la cateva minute dupa demisia lui Meleșcanu, chiar in prima zi a primei sesiuni ordinare a Parlamentulu idin acest…

- Senatorul de Timis, Alina Gorghiu, le-a solicitat celor doi presedinti ai Camerelor parlamentare, joi, de la Timisoara, sa puna in aplicare decizia Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) privind neconstitutionalitatea alegerii presedintelui Senatului. "Astazi, le solicit celor doi sefi de Camera,…

- Miercuri, Curtea Constitutionala a decis ca alegerea lui Teodor Melescanu la sefia Senatului a fost neconstitutionala. In urma deciziei Curtii Constitutionale, Teodor Melescanu trebuie sa se retraga din functia de presedinte al Senatului fie printr-o demisie, fie prin o hotarare a senatorilor de aplicare…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat miercuri ca PNL o va propune pe Alina Gorghiu pentru sefia Senatului, dupa ce Curtea Constitutionala a stabilit ca a fost neconstitutionala alegerea lui Teodor Melescanu la conducerea Camerei superioare, scrie agerpres.ro. Orban a adaugat ca Alina Gorghiu a fost deja…

- Curtea Constitutionala a Romaniei s-ar putea pronunta, joi, pe sesizarea referitoare la alegerea lui Teodor Melescanu in functia de presedinte al Senatului. Pronuntarea a fost amanata miercuri de CCR. Sesizarea de neconstitutionalitate a dispozitiilor hotararii pentru alegerea…

- Klaus Iohannis a declarat la sedinta conducerii PNL ca liberalii nu trebuie sa subestimeze PSD și sa aiba in vedere ca acesta este adversatul politic al partidului și nu USR. Seful statului le-ar fi cerut liberalilor sa preia de la PSD conducerea celor doua Camere ale Parlamentului. Liberalii…