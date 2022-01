Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul USR de Timis, Raoul Trifan afirma ca nu politicienii pot opri “fenomenul” AUR, ci mai degraba liderii Bisericii, in conditiile in care, preluand retorica legionara, George Simion si ai lui pretind ca sunt mari crestini. In acest sens, Trifan il da ca exemplu pozitiv pe Mitroplitul Ioan Selejan,…

- Senatorul USR Raoul Trifan face dovada faptului ca USR a reconsiderat BOR, cel puțin pentru moment cand biserica pare sa aduca beneficii formațiunii ajuns in opoziție. Amintim ca majoritatea aleșilor USR au refuzat sa jure pe Biblie la depunerea juramintelor de credința la investirea in funcții,…

- Potrivit sursei citate, se circula in coloana pe raza statiunilor montane Poiana Tapului, Busteni, Azuga, pana la limita cu statiunea Predeal.Politistii actioneaza in dispozitivul de siguranta rutiera pentru fluidizarea traficului pe raza tuturor statiunilor montane de pe Valea Prahovei, arata sursa…

- Raoul Trifan, ales senator din partea USR Timiș, nu a ratat ocazia de a-l „ințepa” pe președintele consiliului județean pentru o declarație legata de Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. „Alin Nica recunoaște public ca fondurile din programele de dezvoltare se aloca pe criterii subiective,…

- Liderul PNL Timis, Alin Nica, a declarat, marti, la emisiunea Talk News de la Profit TV ca atat programul guvernamental Anghel Saligny cat si Compania Nationala de Investitii (CNI) vor fi gestionate de reprezentanti ai PNL, si ca nu vede niciun motiv ca primarii liberali sa plece din partid. Reactia…

- Senatorul USR de Timis, Raoul Trifan, afirma ca noua coalitie in formare PSD-PNL-UDMR nu doar ca nu intentioneaza sa elimine pensiile speciale, dar vrea sa le indexeze, la fel ca pe cele obtinute pe contributivitate. Senatorul Raoul Trifan afirma ca o mare ingrijorare a coalitiei PSD-PNL-UDMR este…

- Romania are nevoie de un guvern cu o majoritate parlamentara solida in spate, considera senatorul USR de Timis, Raoul Tifan. El spune ca acum e nevoie de o stabilitate politica, iar aceasta s-ar putea face prin refacerea guvernarii PNL-USR-UDMR. Senatorul Raoul Trifan aminteste ca au trecut doua luni…

- In 2014, in al doilea tur de scrutin al alegerilor prezindentiale, senatorul USR de Timis, Raoul Trifan, a stat 11 ore in frig pentru a-l vota pe Klaus Iohannis. Astazi el vorbeste despre marea dezamagire pe care i-a inspirat-o seful statului. Intr-un text cu titlul “Iluzia unui președinte”, postat…