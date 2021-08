Stiri pe aceeasi tema

- In perioada iunie 2008 – septembrie 2009, parlamentarul USR PLUS Gheorghita Mindruta era angajat la SPP si a asigurat, in Afganistan, protectia si paza unui reprezentant al Organizatiei Natiunilor Unite.

- Preluarea puterii de catre talibani in Afganistan reprezinta "cel mai important eveniment geopolitic" de dupa criza Peninsulei Crimeea in 2014 si "o noua oportunitate" pentru China, Rusia si Turcia de "a-si extinde influenta" in Asia Centrala, a afirmat joi seful diplomatiei europene Josep Borrell,…

- Retragerea precipitata a trupelor americane și evacuarea haotica a civililor afgani care au colaborat cu US Army, intr-un Afganistan ocupat peste noapte de talibani, au dat aripi mașinariei de propaganda de la...

- De cand presedintele american Joe Biden a anuntat in luna aprilie retragerea trupelor americane din Afganistan, s-a vorbit mult despre modul in care ar putea profita China de oportunitatea de a umple vidul de putere lasat de SUA astfel incat sa-si extinda prezenta si influenta in aceasta tara, relateaza…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a discutat luni despre situatia din Afganistan cu omologii sai din China si Rusia, tari care si-au manifestat deja intentia de a avea contacte cu talibanii.

- Secretarul de stat american Antony Blinken a discutat luni despre situatia din Afganistan cu omologii sai din China si Rusia, tari care si-au manifestat deja intentia de a avea contacte cu insurgentii, transmite AFP. Antony Blinken a discutat separat cu ministrul de externe rus Serghei…

- China si-a repatriat 210 cetateni din Afganistan, in contextul in care retragerea trupelor americane se accelereaza, a anuntat compania aeriana angajata de guvernul de la Beijing pentru a-i transporta, relateaza AFP.

- Senatorul USRPLUS de Suceava, Gheorghița Mindruța, a ținut sa aminteasca populației ca acum se implinesc 80 de ani la Pogromul de la Iași cand au fost uciși peste 13 000 de evrei aratand ca pentru el, ca parlamentar de Suceava, nascut in Falticeni, crescut in zona Bucovinei, comemorarea victimelor Pogromului…