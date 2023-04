Senatorul USR, Dan Ivan: „Voi candida la președinția Consiliului Județean Maramureș” Pentru alegerile din 2024, senatorul Dan Ivan se poziționeaza ca și candidat la președinția CJ Maramureș. “In 2020 la nivel de Maramureș s-a stabilit o alianța locala astfel ca in prezent USR are in portofoliu funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean, adoptand o strategie comuna cu PNL. Dar, pentru 2024, USR trebuie sa fie pregatit cu o garnitura completa privind alegerile locale și județene, iar la nivel de președinția Consiliului Județean Maramureș e necesar sa avem un candidat, doar al nostru. Eu imi voi depune candidatura pentru președinția Consiliului Județean. Nu știu cum s-au gandit… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

