Senatorul, Talpoș Ioan Iustin: Neîncrederea în pandemie, dezinformarea și instigarea la nerespectarea măsurilor de protecție are consecințe grave în vieți omenești! Senatorul, Talpoș Ioan Iustin: Neincrederea in pandemie, dezinformarea și instigarea la nerespectarea masurilor de protecție are consecințe grave in vieți omenești! In ultimele saptamani, in Romania, numarul bolnavilor de coronavirus a crescut la nivelul varfurilor din luna aprilie. In ciuda acestui aspect, am spune ca e o vara obișnuita, daca ne raportam la comportamentul multor romani, pentru care pandemia a devenit doar un numar la care sunt imuni. In contextul in care la 1 iulie se pregatesc noi masuri de relaxare, senatorul de Maramureș, Talpoș Iustin, a declarat ca trebuie sa evaluam cu… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, echipe mixte formate din politisti, pompieri, reprezentanti ITM si ai DSVSA Arges au mers in control la 43 de societati comerciale, actionand si in zona centrelor comerciale, a pietelor si in zonele adiacente. Totodata, acestia au verificat respectarea masurilor si interdictiilor specifice…

- Anul acesta, Delta Dunarii este destinatia ideala pentru turistii care isi doresc o vacanta in natura, cu masuri de siguranta bine puse la punct, conditii de distantare sociala, gastronomie traditionala si trasee turistice de neuitat, evitand astfel teama unor potentiale riscuri ale unei calatorii cu…

- Teoriile conspiraționiste cu privire la noul coronavirus sunt peste tot, iar tot mai mulți romani le iau de bune, in pofida lipsei dovezilor științifice și logicii din spatele lor. Președintele Klaus Iohannis a avut mai multe ședințe la Palatul Cotroceni cu membrii guvernului, pentru a discuta masurile…

- Purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane, Vasile Banescu, afirma ca normalizarea vietii sociale inseamna revenirea oamenilor, cu respectarea masurilor de protectie, „la exercitarea dreptului lor fundamental la viata religioasa publica, adica in lacasurile de cult”. „Biserica Ortodoxa Romana,…

- Senatorul PSD de Suceava Virginel Iordache a declarat, miercuri, ca toate criticele aduse la adresa PSD cu privire la adoptarea tacita in Camera Deputaților a proiectului de lege privind autonomia Ținutului Secuiesc sunt complet nefondate. „A aparut in media informația potrivit careia in ...

- Portul maștilor de protecție sau al fularelor, eșarfelor și altor elemente de protecție care sa acopere gura și nasul in spațiile publice inchise și in transportul in comun va deveni obligatoriu la Blaj incepand de saptamana viitoare. Nerespectarea acestei obligativitați se va sancționa cu amenda contravenționala,…

- Senatorul PSD de Suceava Virginel Iordache considera ca minciuna, incompetența și dezinformarea sunt „virtuțile" actualului Guvern. Virginel Iordache a declarat ca Romania trece prin vremuri grele, in care poporul este macinat nu doar de epidemia de Covid-19, ci și de ipocrizia, ...

- Si in Bacau purtarea mastilor de protectie devine obligatorie, incepand de marti. Judetul Bacau devine astfel al saptelea judet din Romania care aplica aceasta regula. Decizia a fost adoptata de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta si va intra in vigoare de marti, potrivit Prefecturii Bacau. Se…