- Senatorul republican din Texas Ted Cruz a fost criticat joi pentru ca a plecat in statiunea balneara mexicana Cancun, intr-un moment in care statul sau este afectat de un val de frig cu totul neobisnuit, relateaza AFP. Senatorul a plecat miercuri, alaturi de familie, cu avionul la Cancun, abandonandu-i…

- Senatorul PSD, Gabriela Firea, critica pe Facebook, modul in care autoritațile vor sa redeschida școlile in semestrul al doilea. Ea mai spune ca brambureala provocata de guvernanți este...

- Senatorul USR PLUS Marius Bodea sustine ca edilul liberal al Iasiului, Mihai Chirica, vrea sa colaboreze cu PSD in Consiliul Local pentru a-si vedea nestingherit de smecheriile imobiliare si ca intrarea primarului in PNL e doar o halta pentru a-si satisface propriile interese, anunța news.ro.…

- Dupa ce Dana Budeanu i-a numit imbecili pe cei care au reabilitat plaja din Mamaia Nord, transformand-o in derdeluș, deputatul Bogdan Bola, fostul director al Administrației Bazinale de Apa Dobrogea – Litoral, raspunde „amețitelor~ care iși dau cu parerea despre acest proiect de stopare a eroziunii…

- Presedintele in functie al SUA, Donald Trump, a provocat multimea care a atacat Capitoliul pe 6 ianuarie, afirma senatorul Mitch McConnell, liderului grupului republican din Senatul Statelor Unite. "Ultima data...

- Senatorul AUR, Diana Șoșoaca, a depus plangere la Parchet in cazul morții fostului ministru Bogdan Stanoevici. Ea e convinsa ca actorul nu a murit de COVID, ci din cauza infecțiilor nosocomiale din spital. Ieri, trupul neinsuflețit al actorului a fost depus la capela Cimitirului Bellu. NEWS ALERT:…

- Senatorul republican Pat Toomey i-a cerut, duminica, presedintelui in functie al SUA, Donald Trump, sa demisioneze, in contextul pregatirilor in sensul declansarii procedurii destituirii, potrivit Mediafax. "Cred ca cea mai buna modalitate pentru tara noastra este ca presedintele sa demisioneze,…

- Asta este realitatea dramatica si putem doar sa presupunem care vor fi consecintele miscarilor care urmeaza, cele dictate de logica supravietuirii diverselor sisteme politice din intreaga lume.