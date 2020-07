Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american a comutat pedeapsa aplicata lui Roger Stone, unul dintre apropiații sai, condamnat la 40 luni inchisoare pentru marturii mincinoase in Congresul american și influențarea martorilor intr-o ancheta parlamentara asupra campaniei prezidențiale a lui Donald Trump din 2016. Intr-un comunicat,…

- Facebook a anunțat miercuri ca a șters postari mai vechi ale lui Roger Stone, un prieten apropiat al președintelui american Donald Trump, pentru dezinformare, potrivit AFP.Facebook a luat decizia dupa publicarea recenta a documentelor adunate în timpul anchetei de catre procurorul special…

- Casa Alba este sub presiune sa spuna cat de știa administrația Trump despre un raport al serviciilor de informații americane potrivit caruia Rusia le-ar fi oferit recompense in bani talibanilor pentru a ucide militari americani și militari NATO din Afganistan, relateaza BBC.