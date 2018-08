Senatorul republican Rand Paul a anuntat miercuri ca a transmis o scrisoare adresata de catre presedintele SUA, Donald Trump, omologului sau rus Vladimir Putin in cadrul unei vizite efectuate la Moscova, informeaza Reuters.



'Am avut onoarea de a transmite o scrisoare a presedintelui Donald Trump administratiei presedintelui Vladimir Putin. Scrisoarea insista asupra importantei angajarii in diferite domenii, cum ar fi lupta impotriva terorismului, imbunatatirea dialogul parlamentar si reluarea schimburilor culturale', scrie Rand Paul pe contul sau de Twitter.



