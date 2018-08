Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei juridice a Senatului, social-democratul Robert Cazanciuc, va propune ca în cazul soferilor care conduc autoturisme fara permis sub influenta bauturilor alcoolice si comit infractiunea de ucidere din culpa sa nu mai poata fi acordata suspendarea

- Curtea Constitutionala a Romaniei va discuta pe 17 septembrie sesizarea presedintelui Klaus Iohannis privind modificarile aduse Codului penal si Legii pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, au precizat miercuri, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Presedintele…

- APADOR-CH considera ca este neconstitutionala adoptarea unor modificari legislative substantiale ale Codului penal, in lipsa studiilor de impact prevazute de Legea nr. 24/2000 privind tehnica legislativa, acesta fiind, in opinia organizatiei, si argumentul care poate fi invocat in cazul unei sesizari…

- Presedintele Comisiei pentru Legile justitiei, Florin Iordache, a declarat, luni, ca, in momentul de fata, Codul penal este "o lege mai buna", fiind adoptat in acord cu deciziile Curtii Constitutionale si CEDO.

- Comisia speciala pentru modificarea legilor justitiei a adoptat luni, cu 15 voturi „pentru” si 7 voturi „impotriva”, raportul la proiectul de lege privind modificarea Codului penal, urmand ca marti sa intre la votul din plenul Senatului. Comisia a adoptat luni modificarea…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat luni, dupa o intalnire cu Liviu Dragnea, ca nu a discutat de nici un fel de ordonanta de urgenta pe modificarea codurilor. „Vom merge exclusiv pe calea dezbaterii parlamentare“, a subliniat seful Senatului.