Senatorul PSD Robert Cazanciuc: Începutul de an va fi sub semnul conflictului social Senatorul PSD de Giurgiu Robert Cazanciuc a declarat miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, ca inceputul de an va fi sub semnul conflictului social, pentru ca a fost "incropita" o coalitie de guvernare fara sa se tina cont de votul romanilor. ''Asa cum am anticipat si la finalul anului trecut, inceputul de an va fi sub semnul conflictului social. Atunci cand incropesti o coalitie care sa guverneze fara sa tii cont de votul in ansamblu, evident ca apar conflicte sociale. Daca presedintele Iohannis ar fi tinut cont de votul romanilor si ar fi oferit mandatul PSD de a forma un guvern,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

