- Senatorul PSD Robert Cazanciuc a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa, ca adoptarea bugetului pe acest an este „o a doua premiera nefericita” dupa 1989, deoarece niciun amendament nu a fost aprobat. Social-democratul a mai spus ca bugetul a trecut in aplauzele „neputintei”.

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc anunța ca social - democrații vor depune amenamente la bugetul pe Justiție. Anunțul lui Cazanciuc vine dupa ce șefa ICCJ, Corina Corbu, anunțat ca in buget nu exista nici macar banii necesari pentru efectuarea unei expertize privind sistemul de alimentare cu energie…

- Președintele PNL, Ludovic Orban anunța ca liberalii nu au voie sa depuna amendamente la bugetul pe 2021. Asta dupa ce anul trecut PNL a trecut bugetul prin angajarea raspunderii. Acum, coaliția va trece bugetul prin vot, insa forma sa e una rigida, și nu suporta modificari. Citește și: Proiect…

- „Guvernul Dancila aloca pentru educație cel mai mic buget din UE, raportat la PIB, aratand astfel cat de puțin prioritara este Educația pentru guvernarea curenta”, spunea in octombrie 2019, in programul sau electoral, Dan Barna, actual vicepremier in Guvernul Cițu. Barna nu a avut nicio poziție publica…

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc considera ca, prin adoptarea proiectului de lege privind desfiintarea Sectiei de investigare a infractiunilor din Justitie, Guvernul Citu arata "desconsiderarea" institutiilor si a poporului roman. "Guvernul Citu arata inca o data desconsiderarea institutiilor…

- Senatorul PSD Giurgiu, Robert Cazanciuc, a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa, ca educatia are cea mai mica alocare bugetara din ultimii 30 de ani, iar modul in care este alcatuit bugetul prezentat de Guvern afecteaza veniturile a peste zece milioane de romani, anunța AGERPRES.…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Noul Guvern ieșit din spuma marii ne informeaza ca bugetul va fi gata abia in ianuarie. Atunci va fi probabil trecut pe repede inainte prin Parlament. Conform unei vechi și nenorocite cutume. Și asta se intampla in ciuda faptului ca Florin Cițu, in fosta lui calitate de…

- PSD nu va vota Guvernul Citu, care "este deja nascut mort", a declarat, miercuri, in plenul reunit al Parlamentului, liderul social-democratilor, Marcel Ciolacu. El i-a transmis liderului PNL, Ludovic Orban, ca a pierdut alegerile si ca romanii "i-au trimis acasa" pe liberali pentru ca "au pus in…