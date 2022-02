Senatorul PSD Prahova Laura Moagher lauda initiativa primarului Volosevici de a invita la dezbateri parlamentarii prahoveni pe tema Spitalului Municipal de Urgenta

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Municipiului Ploiești, Andrei Liviu Volosevici, a invitat, astazi, parlamentarii prahoveni la o runda de discuții despre proiectul municipalitații privind construirea noului Spitalul Municipal de Urgența Ploiești.Reuniunea a avut loc la sediul administrației publice locale, iar la aceasta…

- O factura de 54.000 de euro a primit o școala din Barlad, Vaslui, pentru consumul de gaze pe o singura luna, și primarul orașului a anunțat ca a fost ingenuncheat bugetul local, scrie Adevarul , care preia o postare pe Facebook a edilului Dumitru Borș. Facturi uriașe la gaze au fost primite de mai multe…

- Anul 2022 se anunța ca fiind unul in care vor fi demarate noi mari investiții in municipiul Ploiești. Primarul Andrei Volosevici a prezentat lista cu proiectele care vor fi demarate in acest an, iar in ea se regasesc investițiile in infrastructura, construirea Spitalului Municipal de Urgența Ploiești…

- Senatorul USR Radu Mihail propune un set de modificari legislative prin care sa fie incurajata participarea romanilor din strainatate la viata politica a Romaniei. Potrivit unui comunicat transmis, miercuri, AGERPRES, propunerile se regasesc sintetizate in documentul intitulat "Putere politica pentru…

- Varsta de pensionare redusa pentru o noua categorie de angajați care lucreaza in condiții speciale. Proiect, la Senat O noua categorie sociala ar putea ieși mai devreme la pensie, potrivit unui proiect de modificare a Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Se propune astfel reducerea…

- Senatorul USR Dragos Popescu a depus in Parlament un proiect legislativ care inaspreste legislatia de mediu. Proiectul prevede ca arderea sau incendierea deseurilor, in cazul in care aceasta nu e facuta de operatori economici autorizati pentru activitatea de valorificare si eliminare a deseurilor, sa…

- Premiera la Maracineni. Zilele trecute au fost facuți primii pași pentru ca o zona din comuna sa fie impadurita.Inițiativa a aparținut autoritațiloe locale, care au beneficiat de sprijinul unei organizații și al unei companii mari. Iata anunțul facut de primarul comunei: Vom avea padure la Maracineni!…

- Parlamentarii israelieni au adoptat luni seara in prima lectura un proiect de lege pentru limitarea numarului de ani la putere ai unui prim-ministru, considerat de opozitie drept lege "anti-Netanyahu", deoarece l-ar putea impiedica pe fostul premier sa revina la putere, noteaza AFP, potrivit Agerpres.…