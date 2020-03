Senatorul PSD Niculae Bădălău: Vom pica şi Guvernul Cîţu Presedintele organizatiei judetene a PSD Giurgiu, senatorul Niculae Badalau, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca parlamentarii PSD vor merge in sala sedintei de plen a Parlamentului, dar vor vota impotriva Guvernului Citu si vor pica si acest guvern. "Practica normala intr-o tara europeana este ca presedintele desemneaza un premier. Daca un partid are 51% din Parlament, este obligat sa desemneze un premier din partea acelui partid. Daca nu are, luand in considerare spiritul Constitutiei, desemneaza un om politic sau nu, dar care poate forma o majoritate. Ei, logica asta in Romania… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

