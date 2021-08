Senatorul PSD de Alba, Călin Matieș, sărbătorește „o jumătate de secol” de viață, astăzi. „Spiritul este mult mai tânăr” Senatorul PSD de Alba, Calin Matieș, sarbatorește „o jumatate de secol” de viața, astazi. „Spiritul este mult mai tanar” Senatorul PSD de Alba, Calin Matieș, implinește astazi rotunda varsta de 50 de ani, sau, cum a exprimat și acesta, o jumatate de secol de viața. „50 de ani sau jumate de secol! Va mulțumesc din suflet tuturor pentru urarile voastre! Energia și emoțiile la implinirea primilor 50 de ani imi spun, insa, ca spiritul este mult mai tanar. Merg mai departe la drum cu un singur gand: cu partidul stai 5-10-15 ani etc…Dar cu conștiința va trebui sa stai toata viața! Așa ca eu imi doresc… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

