Senatorul PSD Daniel Zamfir: ”AM REUSIT! MULTINATIONALELE VOR PLATI IMPOZIT 1% PE CIFRA DE AFACERI”

Senatorul PSD Daniel Zamfir, presedinte al comisiei economice, anunta miercuri intr-o postare pe Facebook ca, dupa negocieri extrem de dure, premierul Ciolacu a impus in coalitie impozitul de 1% pe cifra de afaceri pentru acele companii multinationale care prin celebrul deja mecanism de optimizare fiscala exportau practic tot profitul in paradisuri fiscale. ”AM REUSIT! MULTINATIONALELE VOR PLATI IMPOZIT 1% PE CIFRA DE AFACERI! Faci profit aici, platesti impozit aici!”, scrie senatorul PSD pe Facebook. Daniel Zamfir arata ca, ”dupa negocieri extrem de dure, premierul Ciolacu a impus in Coalitie…