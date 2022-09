Stiri pe aceeasi tema

- Un nou pachet de masuri propus de PSD a fost luat in calcul de catre Guvernul Romaniei in sprijinul persoanelor fizice si juridice in ceea ce priveste preturile la energie. Propunerile au fost avansate la nivelul Coalitiei, pentru a fi implementate incepand cu aceasta toamna. Dupa neintelegerile din…

- Consiliul Concurenței și Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei vor verifica daca exista elemente speculative privind tranzactionarea energiei pe piața din Romania, informeaza Agerpres.Acest lucru a fost solicitat in mod expres, miercuri, de premierul Nicolae Ciuca, in deschiderea…

- Romania este bine pozitionata pentru a face fata iernii 2022-2023, iar in cazul in care vor fi necesare masuri suplimentare de reducere a consumului de gaze, consumatorii casnici, IMM-urile, serviciile sociale sau industria critica nu vor intra in sfera de aplicare, sustin reprezentatii Ministerului…

- V.S. Ministrii Energiei din statele membre ale Uniunii Europene se vor reuni, marți, 26 iulie, pentru a discuta despre o posibila criza a gazelor in iarna viitoare, in contextul reducerii livrarilor de gaze naturale din Rusia. Pe de alta parte, dupa declarațiile facute la mijlocul saptamanii trecute…

- Ministrul Muncii Marius Budai a afirmat, referitor la supraimpozitarea pensiilor speciale, ca pensiile militare nu intra in aceasta categorie, lucru pe care l-au inteles si reprezentantii Comisiei Europene. Social-democratul a adaugat ca a trimis toate datele de care dispune Ministerul Muncii catre…

- Marcel Bolos a fost intrebat, la finalul sedintei de Guvern, daca exista riscul ca jalonul din Planul National de Redresare si Rezilienta care prevede ca pensiile speciale sa fie asezate pe alte baze sa nu fie indeplinit deoarece Ministerul Apararii Nationale si Ministerul Afacerilor Interne nu au avizat…

- “Rusia utilizeaza astazi toate instrumentele de care dispune pentru a santaja Europa. Am primit acum o confirmare cat se poate de clara din partea Comisiei Europene care ne spune ca la iarna Gazpromul va opri livrarile de gaze catre Europa. Este un scenariu pe care il ia in calcul. Evident, ca in prezent…

- Președintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, a declarat joi, despre transpunerea directivei privind avertizorii de integritate, ca Parlamentul va face modificarile necesare, dupa ce procurorul-sef al Parchetului European (EPPO) Laura Codruta Kovesi, a anuntat ca ia in calcul posibilitatea…