- Senatorul social-democrat Niculae Badalau considera ca premierul Viorica Dancila ar trebui sa le ceara ministrilor sa munceasca mai mult, scrie Agerpres. El a declarat sambata, inainte de Comitetul Executiv al PSD, ca Dancila ar trebui "sa dea cu pumnul in masa". "Consider ca doamna…

- Plafonul veniturilor pana la care pensionarii pot beneficia de medicamente compensate va fi majorat cu 10 la suta, de la 900 de lei la 990 de lei, a anuntat marti premierul Viorica Dancila. Masura va fi adoptata in sedinta de Guvern, transmite News.ro . „Dorim ca pensionarii care au beneficiat de o…

- "O schimbare adusa de OUG este introducerea unei alocatii lunare pentru asistenul personal profesionist, care are in ingrijire un adult cu handicap, astfel incat acesta sa poata asigura conditii de locuit, hrana si imbracaminte. Astfel, asistentul care ingrijeste un adult cu handicap accentuat, va…

- Liviu Dragnea ar intenționa adoptarea unei ordonanțe de urgența pentru amnistie și grațiere, insa premierul Viorica Dancila s-ar opune acestei masuri, potrivit unor surse citate de G4media.ro.Guvernul poate adopta OUG doar pe durata sesiunii extraordinare parlamentare, adica pana joi, 19 iulie.…

- „Așteptam in același timp evaluarile pentru infrastructura pentru ca sunt zone in care apele nu s-au retras și nu putem face aceste evaluari. Ajutoatele pe care le oferim constau in alimente, apa, locuințe modulare, dotarea acestora. Forțele de intervenție au fost suplimentate pentru ca oamenii sa treaca…

- Daca pana acum s-a tot vorbit de construirea unui spital regional, acum o promite și premierul Viorica Dancila. Spitalul va fi realizat in parteneriat public-privat. Premierul a anuntat ca Guvernul va adopta, in sedinta de joi, opt proiecte strategice de investitii care vor fi realizate in parteneriat…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in ședința din 13 iunie 2018, ziua in care președintele Klaus Iohannis a ironizat-o pe Viorica Dancila și a vorbit despre analfabetism funcțional la nivel inalt.I. PROIECTE DE LEGI 1. PROIECT…