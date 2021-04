Disputa politica intre reprezentanți ai USR PLUS, PSD și PNL, joi seara, la emisiunea PRESSALERT LIVE. Invitat in studio, senatorul Nicu Falcoi (USR PLUS) a declarat ca nu se pune problema ca partidul din care face parte sa plece de la guvernare. Falcoi a precizat ca premierul Florin Cițu nu mai are sprijinul politic al […] Articolul Senatorul Nicu Falcoi: „USR PLUS nu a venit in coaliție pe post de executant, a venit pe post de partener” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .