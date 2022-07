Senatorul Nicoleta Pauliuc, la Podcast-ul lui Septimiu Bourceanu: Povestea mea este a unui om obisnuit. A unui om care si-a dorit sa isi indeplineasca misiunea in viata“ (VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor dezbate si supune votului, marti, cererea de ridicare a imunitatii parlamentare in cazul fostului ministru al Agriculturii Adrian Chesnoiu, acuzat de DNA de abuz in serviciu. Parlamentul urmeaza sa decida, marți, in cazul lui Adrian Chesnoiu, daca va permite procurorilor sa-l cerceteze…

- Camasa cu altita ar putea primi anul acesta recunoasterea UNESCO, spune Ana Maria Catauta, presedinta Comisiei permanente comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru relatia cu UNESCO, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Sambata, 18 iunie, va avea loc o ședința comuna, la Chișinau, a Parlamentelor Republicii Moldova și Romaniei. Informația a fost confirmata de catre deputatul PAS, președintele Comisiei securitate naționala, aparare și ordine publica, Lilian Carp, fara a oferi mai multe detalii, potrivit Deschide.md…

- Membrii comisiei juridice din Camera Deputatilor vor efectua, in perioada 26 - 28 mai, mai multe actiuni in afara Parlamentului, printre care o vizita la Penitenciarul Poarta Alba si mai multe intalniri de lucru in Constanta, a decis Biroul Permanent al Camerei Deputatilor, care a aprobat o solicitare…

- Considerat cel mai bun jucator de șah al tuturor timpurilor, rusul Garry Kasparov, revenit la București dupa un an, a declarat la TVR ca „oricine iși arata sprijinul pentru razboiul lui Putin trebuie interzis” și considera ca nu este nicio diferența intre Hitler, Stalin, Putin și „poate și pe Ceaușescu…

- Dupa ce mai multe site-uri guvernamentale, inclusiv al Poliției Romane, au fost atacate cibernetic incepand de vineri, 29 aprilie, Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), responsabil cu gazduirea IT și securitatea informatica pentru instituțiile publice, a transmis ca au fost identificate tipologia…

- Evenimentele din 1956, Revolutia maghiara si eforturile pentru liberalizare din Polonia i au exasperat pe discipolii est europeni ai lui Stalin, inclusiv pe Gheorghiu Dej si pe subordonatii sai, potrivit Raportului Final al Comisiei pentru analiza dictaturii comuniste din Romania, document aflat in…