Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Fifor, senator PSD de Arad, a atras atentia ca oamenii trec granita pe jos, prin punctul de trecere a frontierei Nadlac 1 si a cerut ca vama Nadlac 1 sa fie inchisa "urgent pentru traficul pietonal"."Inchidem Suceava, dar nu inchidem punctul de frontiera Nadlac 1 pentru cei care trec granita pe…

- Liderul PSD, Mihai Fifor, trage un semnal de alarma despre situațiile extreme de la punctele de frontiera. "Inchidem Suceava, dar nu inchidem punctul de frontiera Nadlac 1 pentru cei care trec...

- Aproximativ 2.500 de persoane din convoiul care a traversat Ungaria in noaptea de marti spre miercuri au intrat deja in tara, in cateva ore de la sosirea in Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, anunta Politia de Frontiera intr-un comunicat de presa. Conform sursei citate, convoiul a ajuns…

- Romanii care se intorc in tara prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II trebuie sa astepte cel putin 120 de minute pentru a putea trece, din cauza verificarilor sistematice care au loc, potrivit aplicatiei online de monitorizare a traficului la frontiere, de pe site-ul Politiei de Frontiera.…

- Persoanele care vin in tara prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II sunt nevoite sa astepte cel putin 120 de minute pentru a putea trece, din cauza verificarilor sistematice care au loc incepand de duminica, astfel ca procedurile pe fiecare persoana dureaza pana la zece minute.…

- O coloana de camioane de aproximativ cinci kilometri s-a format, luni dimineata, pe autostrada A1, inainte de Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, unde soferii asteapta cel putin trei ore pentru controlul documentelor la iesirea din tara. Aplicatia online de monitorizare a traficului de…

- La granița cu Ungaria prin vama Nadlac II, din județul Arad, șoferii de camioane așteapta, sambata, de o ora pentru a trece frontiera. De altfel, cozi interminabile s-au format și la alte cateva puncte de trecere a frontierei.Potrivit aplicației de monitorizare a traficului la granița, dezvoltata…

- Șoferii de camioane așteapta, miercuri, trei ore pentru a trece granița in Ungaria, prin vama Nadlac II, din județul Arad. Cozi s-au format și la Petea. Potrivit aplicației de monitorizare a traficului la granița, dezvoltata de Poliția de Frontiera, miercuri dupa-amiaza, timpii de așteptare la vama…