Senatorul Lucian Romașcanu: „Primarii PSD Buzău își înțeleg menirea și lucrează cu rezultate concrete pentru oameni” Articolul Senatorul Lucian Romașcanu: „Primarii PSD Buzau iși ințeleg menirea și lucreaza cu rezultate concrete pentru oameni” se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Saptamana plina de evenimente semnificative pentru comunitațile locale din Berca și Maracineni. Daca la Maracineni amplul proiect de alimentare cu gaze este aproape de final, punandu-se la punct ultimele detalii, la Berca au fost deja inaugurate o sala moderna de sport și un nou sediu al primariei. Buna administrare a celor doua comune a fost […] Citeste articolul mai departe pe stiridebuzau.ro…

Sursa articol si foto: stiridebuzau.ro

