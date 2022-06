Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a declarat sambata ca viitorul Republicii Moldova este in marea familie europeana. „In sedinta comuna de astazi reafirmam legatura speciala dintre tarile noastre. (…) Viitorul Republicii Moldova este in marea familie europeana. Este un deziderat fundamental deopotriva…

- Evenimentul are loc la Palatul Republicii din Chișinau, un eveniment in premiera pentru legislativele din Romania și Republica Moldova. In deschiderea evenimentului a vorbit președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, urmat de alocuțiunile oficialilor din cele doua state. La finalul ședinței solemne…

- Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinau, Janis Mazeiks, susține ca Republica Moldova mai are de muncit mult pana sa devina membru cu drepturi depline al UE, iar cat de rapid se va intampla acest lucru depinde de Guvernul și Parlamentul RM și felul in care vor promova reformele in diferite domenii de…

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a reamintit, sambata, la ședința comuna a Parlamentelor Republicii Moldova și Romaniei, versurile lui Grigore Vieru: „Daca visul unora a fost sa ajunga in Cosmos, eu am visat toata viața sa trec Prutul”.

- Europarlamentarul Siegfried Muresan a declarat ca Republica Moldova trebuie sa aiba parte de acelasi tratament ca Ucraina in negocierile de aderare la UE. Potrivit acestuia, de la inceputul razboiului, Comisia Europeana a trimis 150 de milioane de euro la Chisinau, iar in asteptare mai sint inca 61…

- Intr-un interviu acordat Europei Libere , presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a spus ca partenerii occidentali au aratat ințelegere fața de decizia tarii de nu se alinia sancțiunilor occidentale impuse Rusiei pentru invadarea Ucrainei. Maia Sandu a amintit vizitele numeroase efectuate la Chișinau…