- Marți, a avut loc, la Palatul Cotroceni, ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, condusa de Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, in cadrul careia a fost analizata starea de securitate in regiunea Marii Negre, in contextul acumularii de trupe ale Federației Ruse pe frontiera de est a Ucrainei,…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a salutat joi anuntul Moscovei cu privire la o retragere a unor zeci de mii de militari rusi comasati la frontiera Ucrainei, a caror desfasurare a provocat o crestere importanta a tensiunilor pe scena internationala, relateaza AFP. ”Reducerea trupelor…

- Presedintele francez Emmanuel Macron il va primi vineri pe presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, a anuntat marti Palatul Elysee, intr-un moment de crestere a tensiunilor in Ucraina din cauza trupelor trimise de Rusia in apropierea frontierelor sale, relateaza AFP, anunța Agerpres. Cei…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a solicitat sa discute cu omologul sau rus Vladimir Putin cu privire la escaladarea conflictului din estul Ucrainei, dar nu a primit deocamdata niciun raspuns, a anuntat luni purtatoarea de cuvint a administratiei prezidentiale de la Kiev, scrie Agerpres. Rusia…

- Kremlinul a anuntat duminica aceasta ca trebuie indeplinite unele conditii incluse in acordurile de pace de la Minsk pe tema conflictului din estul Ucrainei inaintea inceperii unei noi runde de negocieri de pace, au relatat agentiile de presa ruse, citate de Reuters. Consilieri politici lucreaza…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, s-a deplasat in vizita in estul Ucrainei, in contextul desfașurarii de trupe ruse la granița și a accentuarii tensiunilor dintre Rusia pe de-o parte și Ucraina și NATO pe de alta. Zelenski a spus ca armata ucraineana face tot posibilul pentru respectarea armistițiul…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni ca Ucraina se simte sustinuta de Marea Britanie si alte tari din G7 in confruntarea cu Rusia, dupa o convorbire telefonica cu premierul britanic Boris Johnson, transmite Reuters. "Actiunile recente ale Rusiei reprezinta o provocare serioasa…

- Statele Unite au avertizat joi Rusia împotriva oricarei încercari de intimidare a Ucrainei, în urma miscarilor de trupe ruse de la frontiera ucraineana, pe care Kievul le considera drept provocari, informeaza AFP și Agerpres. "Suntem absolut îngrijorati de escaladarile recente…