Senatorul John McCain a fost un susținător al luptei anticorupție din România. Ce relații a avut cu țara noastră Senatorul american John McCain, cel care a decedat la 81 de ani in urma unui cancer cerebral, a fost implicat activ in politica externa a Statelor Unite și astfel s-a intersectat și cu Romania și oficiali de la București. De altfel, el a fost printre cei care au apreciat lupta anticorupție dusa in țara noastra și recent i-a trimis o scrisoare premierului Viorica Dancila in care critica demiterea șefei DNA, Laura Codruța Koveși. In semn al realțiilor stranse dintre regretatul senator american și țara noastra, Ministerul Afacerilor Externe a publicat pe contul de Twitter un mesaj de condoleanțe… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

