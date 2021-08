Senatorul Irineu Darău candidează pentru preşedinţia USR PLUS Senatorul USR Irineu Darau si-a anuntat, joi, candidatura la presedintia USR PLUS, mentionand ca este convins ca, daca Dan Barna va fi presedinte al formatiunii inca patru ani si virtual candidat la prezidentiale, sansele partidului pentru alegerile din 2024 sunt foarte putine. "Candidez pentru presedintia USR PLUS. Am intrat in partid pentru visul de a schimba in bine Romania, iar USR PLUS trebuie sa accelereze in aceasta directie. Altfel, vom rata sansele si vom irosi sperantele unei intregi generatii. Membru cu membru, redevenim puternici", a scris Darau pe Facebook. Acesta a adaugat ca face… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul de Brașov Irineu Darau a anunțat acesta joi dimineața ca se inscrie in cursa pentru șefia USR PLUS. Parlamentarul susține ca „partidul nu e in cel mai bun punct”, iar scorul USR PLUS „e injumatațit”. Darau zice ca iși dorește sa intoarca partidul catre fiecare membru și sa nu aiba acces la…

- Daca ziua de naștere a șefului Dan Barna a prilejuit pentru Iulian Bulai transmiterea unui mesaj in care șeful USR era prezentat ca un om normal cand bea o bere și un superman politic cand negociaza in Guvern, ziua de naștere a ministrului Ghinea s-a dovedit a fi un prilej bun de laude la adresa construcției…

- In toamna acestui an, vor avea loc alegerile locale din Italia. Pe parcursul acestor ani de cand Romania și-a deschis frontierele și cetațenii au emigrat, in Italia, pe listele electorale, exista un numar important de cetațeni cu drept de vot la alegerile interne dar și un numar important pe listele…

- „Nu s-a discutat despre rectificare bugetara, Cel mai probabil pe 15 august se va face. Premierul este premierul unei coaliției de guvernare și toate deciziile se iau acolo. Nu se poate face fara o consultare in coaliție. Forma rectificarii se va aproba in coaliție”, a spus Ludovci Orban dupa ședința.Premierul…

- Primarul Timisoarei, Dominic Fritz, si-a anuntat candidatura la șefia filialei Timis a USR-PLUS: "O resimt ca responsabilitatea mea de a pune în slujba acestui proiect unificator toata greutatea functiei mele".Fritz a facut acest anunț duminica, pe Facebook. "Am anuntat astazi…

- El a spus ca sunt multi in partid care au incercat sa se pozitioneze contra sa, adaugand ca "la fiecare palma peste obraz" pe care a primit-o, a intors si obrazul celalalt."Decizia de a candida la presedintia PNL este o decizie pe care am luat-o greu. Am luat-o nu pentru obiectivele mele de cariera,…

- Președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a declarat luni, 17 mai, dupa sedinta Biroului Executiv al PNL, ca organizarea Congresului partidului, in care se vor face alegerile la nivel național, va avea loc doar cand conditiile epidemiologice vor permite. „Am discutat de Congres. Am spus…