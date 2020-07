Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Raluca Turcan a anuntat ca autoritatile doresc ca in luna septembrie scoala sa inceapa in conditii normale, fata in fata, dar ca sunt pregatite si masuri pentru ”scoala in conditii dificile”. Turcan a mentionat ca, indiferent daca scoala va incepe fata in fata, predarea online va trebui…

- Senatorul PSD de Suceava, Virginel Iordache, anunța cu satisfacție faptul ca președintele Klaus Iohannis a promulgat legea conform careia Ministerul Educației va asigura „la cerere” fiecarui elev și profesor laptop sau tableta pentru educația online. Asta in condițiile in care inițial, Guvernul și Ministerul…

- Senatorul PSD de Suceava, Virginel Iordache, a criticat ”haosul liberal” din educație aratand ca deși președintele Johannis și primul ministru Orban anunțau cu mare pompa deschiderea after-school-urilor, creșelor și gradinițelor incepand de luni, 15 iunie, acest lucru a fost amanat din cauza lipselor…

- Senatorul PSD de Suceava, Virginel Iordache, critica decizia președintelui Klaus Iohannis de a prelungi starea de alerta și de a solicita iarași romanilor, responsabilitate și ascultare, in condițiile in care ”domnia sa și Guvernul Sau se comporta iresponsabil fața de romani”. Iordache a ținut sa…

- Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava (USV) a fost declarata unicul caștigator al competiției de proiecte „Soluții pentru Secvențierea genomului SARS-CoV-2 și analiza filogenetica a tulpinilor circulante in Romania", competiție organizata de Ministerul Educației ...

- Senatorul PSD de Suceava, profesorul Virginel Iordache, anunța ca printr-un Ordin al Ministerului Educației și Cercetarii, ordin semnat și transmis catre toate Ispectoratele Școlare Județene, sute de posturi din invațamant vor disparea. Iordache susține ca dupa calculele sale, 354 de posturi din invațamantul…

- Invatatoarea Ionela Pacuraru din satul Darmoxa, judetul Suceava, a reusit sa faca rost de laptop-uri pentru ca toti elevii sai sa participe la cursuri online. La Moldovita, profesoara Daniela Ceredeev a accesat un proiect si a obtinut 26 de tablete pentru copii.