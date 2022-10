Stiri pe aceeasi tema

- Gigel Știrbu, deputat PNL de Olt, lider interimar al PNL Gorj a declarat ca in cele 60 de zile de interimat va organiza alegerile pentru noile structuri de conducere ale PNL Gorj. Deputatul Gigel Știrbu a facut declarații foarte binevoitoare la adresa noului Prefect de Gorj, Cristina Cilibiu și la adresa…

- Noul prefect de Gorj, Cristina Cilibiu, a fost investita in funcție și a depus juramantul. Alaturi de ea s-a aflat cumnatul, senatorul Ion Iordache, președintele organizației Forța Dreptei Gorj.

- Cristina Cilibiu a fost numita miercuri, 14 septembrie, in funcția de prefect al județului Gorj in ședința de guvern. Aceasta și-a dat recent demisia din funcția de primar al orașului Turceni, precum și din PNL

- Cristina Cilibiu, fostul primar din Turceni, este in carți sa fie numita de catre Guvern prefect al județului Gorj. Actuala conducere a Prefecturii Gorj a fost anunțata cu privire la schimbare. Hotararea de guvern privind numirea Cristinei Cilibiu va fi supusa aprobarii in urmatoarea ședința a Executivului.…

- Vlase Dan Gabriel, in calitate de asociat unic la Map Survey S.R.L., a decis retragerea din societate Aurelian Acsinte, fost director al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta, a revenit la firma Map Survey SRL, pe care o conducea si inainte de numirea in regie. In Monitorul Oficial…

- „Competiția Culorilor Mapei” a revenit la Universitatea Politehnica Timișoara, unde studenții din anul I și II ai Facultații de Arhitectura și Urbanism, specializarea Mobilier și Amenajari Interioare, provocați de Mapei Romania, au participat la un inedit concurs de tablouri mozaic, menit sa le stimuleze…

- Politistii cauta un barbat, in varsta de 63 de ani, din comuna Crampoia, județul Olt, care a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit. Oamenii legii fac apel la sprijinul populației. „La data de 12 iulie, in jurul orei 9.30, Polițiștii Secției nr. 8 Poliție Rurala Perieți au fost sesizați,…

- Biroul Politic Județean al PNL Timiș a decis, joi, cu unanimitate de voturi, numirea primarului comunei Știuca, Vasile Bejera, in funcția de președinte interimar al organizației PNL Lugoj. „Decizia vine ca urmare a faptului ca organizația PNL Lugoj nu a organizat alegeri statutare, desconsiderand…