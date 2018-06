Senatorul Ion Popa a demisionat din PNL şi activează în grupul ALDE "Anunt ca demisionez din grupul PNL si incepand de astazi voi activa in grupul ALDE", a spus Popa in plenul Senatului. El a postat un mesaj pe Facebook, in care isi motiveaza gestul. "De 16 ani sunt fidel valorilor și principiilor liberale. Am fost președinte de filiala timp de 7 ani, vicepreședinte executiv al PNL, senator ales și liderul celui mai mare grup din Senat al partidului. Aceasta perioada a fost plina de provocari: cu bune, cu rele, cu multe greutați și, alaturi de colegii liberali, ne-am bucurat, ne-am intristat, am caștigat și am pierdut. Nu am lipsit de la nicio… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Național Liberal pierde un senator, chiar inaintea depunerii moțiunii de cenzura, la doar doua zile dupa demisia vicepreședintelui Florin Roman. Senatorul Ion Popa a anunțat pe pagina sa de Facebook ca trece de la PNL la ALDE, nemulțumit ca, in mandatul președintelui Ludovic Orban, in PNL tradatorii…

- Presedintele Iohannis se afla, in ultima perioada, intr-o evidenta campanie electorala, are abordari politice si si-a facut o tinta din PSD, sustine marti, intr-o postare pe Facebook, senatorul PSD Adrian Tutuianu. Mai mult, vicepresedintele Senatului afirma ca presedintele Iohannis, in…

- Aradenii sunt ingroziți de mormanele de gunoaie adunate pe strazi, iar timișorenii se plang de praful din oraș. De vina pentru ambele situații este societatea de salubritate Retim, care are contracte pentru curațenie atat in Arad, cat și in Timișoara. Situația cea mai grava este la Arad, unde s-a schimbat…

- Senatul a adoptat, in procedura de urgenta, un proiect care modifica Legea privind regimul liberei circulatii a romanilor in strainatate, potrivit acestuia persoanele cu varste peste 25 de ani urmand sa aiba pasapoarte valabile pe o perioada de 10 ani. Initiativa legislativa care apartine…

- Facebook se lupta continuu cu operatori rusi care incearca sa ii exploateze platforma de socializare, a spus CEO-ul companiei, Mark Zuckerberg, marti, in timpul audierii sale la comisiile de Comert si Juridica ale Senatului american, scrie BBC.

- "Sa va fie rusine! Nimicuri și excremente umane!", a scris Anamaria Prodan in urma cu cateva ore pe pagina ei. Oamenii i-au scris imediat o multime de mesaje de sustinere si i-au urat sanatate mamei sale, Ionela Prodan, dat fiind faptul ca de ceva timp s-a confruntat cu mai multe probleme si a ajuns…

- Deputatul Doru Opriscan a demisionat, luni, din Partidul National Liberal pe motiv ca in filiala Mures, pe listele careia a fost ales, inca se face diferenta intre fostii PNL-isti si fostii PDL-isti. De cealalta parte, PNL Mures a anuntat, intr-un comunicat de presa, "incetarea calitatii…

- Facebook a admis ca algoritmul sau a recomandat, „in unele cazuri”, continutul produs de agentii propagandisti rusi, in cadrul audierilor din Comitetul de Informatii al Senatului SUA. Compania a raspuns de asemenea la intrebarea despre existenta unor dovezi privind o potentiala intelegere secreta intre…