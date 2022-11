Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Ion Iordache a fost ales sambata președinte al organizației județene a PNL Gorj. Ion Iordache a primit 271 de voturi, iar contracandidatul sau, deputatul Gheorghe Pecingina, a primit 67 de voturi. La Conferința județeana de alegeri a PNL Gorj au fost prezenți: Alina Gorghiu, Marcel Boloș și…

- Virgil Popescu a fost intrebat, sambata, la emisiunea Insider Politic, despre voucherele pentru energie. “Exista in programul de coeziune si exista la Fonduri Europene, la domnul Marcel Bolos, s-a discutat, exista doua miliarde 200 de milioane de euro, dintre care un miliard sunt pentru consumatorii…

- ”Astazi am participat la aniversarea a 50 de ani de la punerea in functiune a Centralei de la Lotru, o minune a tehnicii, o minune a ingineriei romanesti, o minune a proiectarii. Cu aceasta ocazie am anuntat ca toate investitiile nefinalizate ale Hidroelectrica vor trece printr-un proces de autorizare…

- ”In perioada 1.I-30.IX.2022, resursele de energie primara au scazut cu 1,8%, iar cele de energie electrica au scazut cu 4,3% fata de perioada 1.I-30.IX.2021. Principalele resurse de energie primara, in perioada 1.I-30.IX.2022, au totalizat 24.828.000 tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 443.600…

- ”Ca ministru al economiei ma intalnesc in fiecare saptamana cu cel putin un investitor strain interesat de a dezvolta o afacere in tara noastra. Trendul crescator al investitiilor straine in Romania se reflecta in economie, iar acest fenomen este un rezultat al eforturilor ministerului pe care il conduc”,…

- „Energie electrica pentru Republica Moldova! Prin OUG 138/2022, care a fost adoptata ieri, am modificat OUG nr. 119/2022 astfel ca «in situatii exceptionale cauzate de efectele razboiului din Ucraina asupra sigurantei in furnizarea cu energie electrica a Republicii Moldova, producatorii de energie electrica…

- ”In perioada 1.I-31.VII.2022, resursele de energie primara au scazut cu 2,6%, iar cele de energie electrica au scazut cu 5,3% fata de perioada 1.I-31.VII.2021. Principalele resurse de energie primara, in perioada 1.I-31.VII.2022, au totalizat 19.168.600 tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 510.300…

- „Marturisesc ca mi-am propus pe la inceput sa iau cuvantul mai la final pentru a vedea cum se desfasoara dezbaterile pe aceasta motiune simpla. De ce asta? Pentru ca am sperat pana in ultima clipa ca opozitia impreuna cu puterea si toate fortele pro-occidentale vor incerca sa vina si cu solutii, sa…