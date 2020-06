Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 26 de ani, din comuna Stoina, care s-a intors recent din strainatate, a fost sanctionat de politisti si apoi carantinat dupa ce nu a respectat masura autoizolarii la domiciliu, a informat, vineri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Victor Tuhasu, potrivit…

- Asociatul majoritar al firmei Smart Fitness Studio SRL, cea care administreaza trei sali de fitness in Timișoara sub cunoscutul brand Smartfit, Cosmin Șorban, a pierdut ambele procese prin care a incercat sa ceara insolvența firmei in care deține 60%. Acesta este intr-un conflict deschis cu asociaul…

- Un apel la 112 i-a mobilizat pe pompierii din cadrul ISU Timiș la un incendiu pe strada Garii, aproape de ora pranzului. „Am fost solicitați sa intervenim pentru lichidarea unui incendiu la o baraca de lemn, in Timișoara, strada Garii. La fața locului s-au deplasat de urgența doua autospeciale de stingere,…

- Liliana Elena Zamfirescu, administrator la Asociația de proprietari nr.65, din care face parte ”blocul cu explozia”, refacut in totalitate și datorita eforturilor ei, este suspecta de infectare cu Covid 19. Și refuza, categoric sa se interneze in spital, chiar cu riscul de a se alege cu dosar penal.…

- Primul gorjean care a decedat din cauza coronavirusului este un barbat, de 66 de ani, din Tismana. Barbatul a murit pe 7 aprilie, la Secția ATI, din cadrul Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu. Astazi a fost primit rezultatul pozitiv la proba recoltata de la pacient. Acesta a venit la Spitalul…

- Spitalul Județean de Urgența din Deva are, de miercuri, conducere militara Ministrul sanatații, Nelu Tataru. Foto: Agerpres. Înca un spital din țara are de ieri conducere militara. Este vorba despre Spitalul Județean de Urgența din Deva, iar masura a fost decisa de ministrul…

- Sunt vești bune in privința nou nascuților de la Maternitatea Odobescu de la Timișoara, depistați la testul inițial ca fiind bolnavi de coronavirus. Au sosit rezultatele de la cel de-al doilea test pentru cinci dintre aceștia, și sunt negative. The post Veste buna in cazul bebelușilor descoperiți ca…

- Deputatii Dorel Caprar, Florin Tripa si Luminita Jivan și senatorul Ioan Chisalita, toți de la PSD, precum si mai multi sefi de la DRDP Timisoara au fost trimisi in judecata, in dosarul spagilor luate pentru PSD Arad, a transmis, marti, DNA. Aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului…