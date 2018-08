In cursul zilei de luni, 27 august a. c., senatorul PMP de Covasna, Gheorghe Baciu, a avut o intalnire informala cu reprezentanții conducerii Forumului Civic al Romanilor din Covasna, Harghita și Mureș, in cadrul careia s-a discutat despre preocuparile actuale ale principalelor organizații neguvernamentale constituite la nivelul societații civile din comunitațile romanești ale acestei zone. […] Articolul Senatorul Gheorghe Baciu este preocupat de problemele comunitații romanești din județ apare prima data in Mesagerul de Covasna .