- Lista de candidati pentru Senat a filialei judetene Olt a Pro Romania a fost respinsa deoarece pe aceasta au fost propusi numai barbati, astfel incat nu se asigura reprezentarea ambelor sexe, se precizeaza in hotararea Biroului Electoral de Circumscriptie privind admiterea candidaturilor acestui…

- Victor Ponta și Calin Popescu Tariceanu vor sustine, astazi, o conferinta de presa comuna in care vor anunța, cel mai probabil, o fuziune prin absorbție intre Pro Romania și ALDE. Conducerea ALDE se va reuni azi, de la ora 14, in sedintele Biroului Politic Executiv, Biroului Politic Central si Delegatiei…

- Secretarul general adjunct al Pro Romania, deputatul Alin Vacaru, candidat la functia de presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Gorj, a declarat ca o votat pentru schimbare atat in municipiul Targu Jiu, cat si in judet. "Am votat, in primul rand, pentru o schimbare din toate punctele…

- Victor Ponta și Calin Popescu Tariceanu negocieaza o eventuala fuziune intre Pro Romania și ALDE, transmite G4media.ro. Negocierile au loc in contextul in care PSD a decis ca va merge singur in alegerile parlamentare și ca nu va face alianțe electorale cu nici un partid."Exista negocieri de fuziune,…

- Un deputat de Gorj și un primar au intrat in izolare. Este vorba de deputatul de Gorj, Alin Vacaru, și primarul din Runcu, Adi Campeanu. Copiii celor doi, elevi in Targu Jiu și colegi la o echipa de baschet juniori, au fost depistați cu COVID. Baieții se pregateau sa participe la un turneu de baschet…

- Nici nu a inceput bine scoala, ca o clasa intreaga de la o scoala gimnaziala din Targu Jiu a fost bagat in izolare. Un elev cu coronavirus a mers la scoala, desi se testate pentru COVID-19 si astepta rezultatul testului. Elevul in cauza este fiul deputatului Alin Vacaru, fost membru PSD, in prezent…

- Circa trei sute de liberali s-au adunat la Casa de Cultura a Sindicatelor din Targu Jiu pentru a-si alege noua conducere. Pentru postul de presedinte s-au inscris in cursa patru candidati: Dian Popescu, Radu Angheloiu, Ion Navlea, Dumitru Modrea. Tot...

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, lasa sa se ințeleaga ca declarațiile lui Victor Ponta din ultima perioada au dus la reducerea șanselor unei alianțe intre PSD și Pro Romania la alegerile parlamentare.Ciolacu este de parere ca declarațiile lui Ponta și supararea liderului Pro Romania au in…