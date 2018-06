Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Dorin Badulescu, proaspat demisionat din Partidul Miscarea Populara – formatiune politica pe listele careia a candidat la alegerile parlamentare din decembrie 2016 – face, prin intermediul unui comunicat de presa, cateva precizari legate de acest gest. El continua sa sustina ca demisia de…

- „Astazi se incheie o etapa politica pentru mine! Am decis sa-mi dau demisia din fucția de purtator de cuvant al Partidului Mișcarea Populara. Am ocupat aceasta funcție la propunerea domnului președinte Traian Basescu, caruia ii mulțumesc pentru incredere, propunere votata in unanimitate de membrii Consiliului…

- Presedintele Klaus Iohannis este în campanie electorala, declara vicepremierul Paul Stanescu, potrivit caruia seful statului &"a coborât de pe bicicleta si a facut niste declaratii nefericite&".

- Aproximativ 100 de persoane protesteaza, duminica seara, pe Bulevardul Eroilor din Cluj-Napoca si cer demisia premierului Viorica Dancila, potrivit presei locale.Protestatarii au afisat mesaje precum "Iohannis nu-i ierta, demisia", "Nu vrem ca penalii sa faca legi", "Jos ciuma rosie", "Dancila…

- Ministrii ecuadorieni de interne si al apararii au demisionat vineri, din cauza lipsei de rezultate in lupta lor impotriva violentelor care zguduie granita cu Columbia, unde sapte persoane au fost ucise recent, transmite AFP. Presedintele Lenin Moreno "a acceptat demisia" ministrilor de…

- Se lupta cu flacarile, apa sau recupereaza din subteran victimele accidentelor miniere. Este vorba de salvatorii mineri din Valea Jiului, care au ajuns in situația de a amenința cu demisia daca munca lor nu este rasplatita. 11 salvatori minieri de la Mina Lupeni stau cu demisiile pe masa, dupa ce…

- Candidatul independent la funcția de primar al capitalei, Silvia Radu, susține o conferința de presa la sediul campaniei acesteia. Amintim ca ieri, Silvia Radu, a fost inregistrata de catre Comisia Electorala Centrala drept candidat la alegerile locale din 20 mai, iar in urma inregistrarii, ea trebuie…

- Secretarul Primariei Ploiești, Laurențiu Dițu, și-a dat luni demisia din postul pe care il ocupa din septembrie 2017. Deocamdata demisia acestuia se afla pe biroul primarului Dobre așteptand sa fie aprobata, informeaza www.ziarulincomod.ro. Contactat telefonic, Laurențiu Dițu nu a infirmat,…