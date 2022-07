Stiri pe aceeasi tema

- Norvegia s-a angajat vineri sa aloce 1 miliard de euro (1,04 miliarde de dolari) pentru a ajuta Ucraina sa se apere și sa sprijine persoanele aflate in dificultate, banii urmand sa fie utilizați și pentru reconstrucția țarii in urma invaziei ruse, relateaza Reuters . In cadrul unei conferințe de presa…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a spus miercuri liderilor statelor NATO ca tara sa are nevoie de mai multe arme si de bani, circa 5 miliarde de dolari pe luna, pentru a se apara in fata agresiunii Rusiei, el sustinand ca ambitiile Moscovei nu se opresc la Ucraina, transmit agentiile Reuters…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron a declarat in cadrul unei conferinte de presa alaturi de presedintele Consiliului European, Charles Michel, si de presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca decizia de astazi de a acorda Ucrainei si Republicii Moldova statutul de candidat la UE…

- Reducerea de catre Rusia a fluxurilor de gaze in Europa reprezinta o actiune extrem de necinstita, a apreciat miercuri un oficial al Comisiei Europene, adaugand ca planurile de a extinde folosirea carbunelui in blocul comunitar sunt temporare si obiectivele climatice raman intacte, transmite Agerpres.."Invadarea…

- Militarii ruși au ocupat centrala nucleara de la Cernobil in primele zile ale razboiului din Ucraina și s-au aflat in zona de excludere de 30 km pana la finele lui martie. Ca și in cazul altor localitați, militarii ruși au jefuit centrala, fara sa aiba frica de repetarea unei catastrofe nucleare in…

- Klaus Iohannis a primit Premiul Carol al IV-lea Presedintele Klaus Iohannis Foto: presidency.ro Presedintele Klaus Iohannis a primit astazi Premiul European Carol IV al Asociatiei Germanilor Sudeți pentru anul 2020. În discursul sau, seful statului a subliniat ca unul dintre pilonii…

- Șeful executivului UE a propus miercuri un embargo petrolier gradual asupra Rusiei din cauza razboiului din Ucraina, precum și sancționarea celei mai importante banci rusești și interzicerea televiziunilor ruse pe frecvențele europene, in incercarea de a accentua izolarea Moscovei, scrie Reuters. Planul,…