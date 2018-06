Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Zamfir s-a inscris in ALDE. Fostul senator PNL s-a prezent, duminica, alaturi de Calin Popescu Tariceanu, la conferința de presa susținuta de liderul ALDE, el precizand ca proiectele de lege ale lui Daniel Zamfir privind plafonarea dobanzilor și darea in plata pentru leasing vor fi susținute…

- Senatorul Daniel Zamfir a demisionat din PNL și a trecut la ALDE. El a fost prezentat de Calin Popescu Tariceanu, intr-o conferința de presa.Calin Popescu Tariceanu arata ca Daniel Zamfir a plecat din PNL, pentru ca acest partid inchide ochii in fața abuzurilor. ”PNL a devenit un partid,…

- Daniel Zamfir, parlamentarul care a anuntat sambata seara ca va pleca din PNL, va trece la ALDE, Zamfir fiind prezent, la ora transmiterii stirii, alaturi de Calin Popescu Tariceanu, la o conferinta de presa.

- Senatorul Daniel Zamfir pleaca din PNL: ”Drumul meu in partid se opreste aici”, a scris parlamentarul liberal, pe pagina de Facebook. Zamfir fusese deja dat afara din partid, pe 28 martie, de catre Biroul Executiv al PNL, insa demiterea trebuia sa fie validata de un for superior, Consiliul Național.…

- Senatorul Daniel Zamfir și-a anunțat, sambata, prin intermediul unei scrisori deschise, plecarea din Partidul Național Liberal. Intr-un text amplu, publicat pe pagina sa de Facebook, Daniel Zamfir explica...

- Senatorul Daniel Zamfir și-a anunțat, sambata, prin intermediul unei scrisori deschise, plecarea din Partidul Național Liberal. Intr-un text amplu, publicat pe pagina sa de Facebook, Daniel Zamfir explica...

- Senatorul Daniel Zamfir și-a anunțat demisia din Partidul Național Liberal (PNL) prin intermediul unei scrisori deschise in care critica dur conducerea PNL. Este al III-lea senator PNL care parasește formațiunea condusa de Ludovic Orban in numai cateva zile. Sunt zvonuri inscrierea sa in ALDE sau…

- Pe primul loc se menține Partidul Social Democrat cu 39%, un scor ridicat avand in vedere controversele guvernarii și scandalurile in sunt implicați liderii paridului. Totuși, trebuie remarca sa PSD se afla intr-o ușoara scadere (-3%) fața de ultimul sondaj CURS publicat in ianuarie.Conform…