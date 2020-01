Senatorul Daniel Zamfir: "Ludovice, opreşte-l pe Câţu, că ne îngroapă-n datorii!" Senatorul Daniel Catalin Zamfir considera ca astfel de declaratii nu fac altceva decat sa induca panica in societate, ceea ce ar avantaja bancile. Iata ceea ce scrie senatorul Zamfir pe pagina sa de Facebook: "OPRITI-L, CA NE INGROAPA PE TOTI! Ludovice, opreste-l pe Catu, ca ne ingroapa-n datorii! Dupa ce ca a imprumutat pana acum peste 18 miliarde, vorbeste acum de recesiune si de criza economica. O declaratie din care castiga iar bancile care vor creste dobanzile la imprumuturi si mai creste si cursul valutar. Imi e foarte clar ca ministrul "praf" o face cu interes. Oricum, cat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

