Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL Daniel Zamfir, cunoscut ca initiatorul Legii darea in plata, pleaca din PNL, dupa ce conducerea partidului a decis, in luna martie, sa propuna excluderea sa in Consiliul National. Zamfir l-a criticat pe Ludovic Orban si deciziile acestuia privind partidul.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca este nevoie de o selectie serioasa a candidatilor pentru Parlamentul European, criteriile de desemnare a liberalilor care se vor afla pe lista la alegerile de anul viitor urmand sa fie stabilite in luna iunie, anunța Agerpres."Vom adopta o hotarare…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va fi prezent miercuri in plenul Senatului, incepand cu ora 10,00, la 'Ora Guvernului', dezbaterea politica solicitata de grupul parlamentar PNL avand ca tema "Implicatiile raportului GRECO asupra imaginii justitiei in Romania". Initial dezbaterea a…

- Sindicaliștii din cadrul Federației Sanitas au anunțat ca au strans peste 50.000 de semnaturi pentru a organiza o greva in spitalele din Romania. Luni dimineața, intre orele 9 și 11, angajații din sistemul sanitar vor protesta și numai o treime dintre aceștia vor asigura urgențele. Totodata, pe 11 mai…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu E fantastic! Ludovic Orban a trecut la execuții. Majore. Exclude din PNL un liberal de marca. Pe Daniel Zamfir. Care ii pune in pericol poziția. Pur și simplu pentru ca ar putea deveni liderul PNL. Și, la viteza, face o nevazuta. Exclude doi liberali, pe motiv ca aceștia…

- Senatorul Daniel Zamfir spune intr-un interviu la RFI ca in spatele propunerii de excludere a sa din PNL sta „lobby-ul bancar si al IFN-urilor”, care l-au „sucit” pe presedintele formatiunii, Ludovic Orban. Daniel Zamfir acuza PNL ca, de cand este condus de Ludovic Orban, inchide ochii la abuzuri.…

- Senatorul Daniel Zamfir spune intr-un interviu la RFI ca in spatele propunerii de excludere a sa din PNL sta „lobby-ul bancar si al IFN-urilor”, care l-au „sucit” pe presedintele formatiunii, Ludovic Orban. Daniel Zamfir acuza PNL ca, de cand este condus de Ludovic Orban, inchide ochii la abuzuri.Biroul…

- Senatorul Daniel Zamfir a fost exclus din PNL! Zamfir a spus ca va cantari cu privire la o decizie de a se alatura altui partid și a admis ca a avut discutii cu PSD si cu ALDE. ”Sunt propus pentru excludere. Am vazut ca motivele care au stat la baza propunerii vin dintr-un cumul de fapte, dincolo de…