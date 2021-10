Copresedintele AUR George Simion l-a prins pe senatorul PNL Daniel Fenechiu fumand in cladirea Parlamentului, iar schimbul de replici care a urmat „flagrantului” a depasit limitele decentei. George Simion: – Ce faceti, domnu’ Fenechiu, fumati in spatiul public? Ce faceti, incalcati o lege. Si dvs sunteti in Comisia juridica de la Senat. De ce fumati in spatiu inchis? Daniel Fenechiu: – Nu ti-e rusine? Esti un ordinar. George Simion: – Mi-a zis ca sunt ordinar. Fuma, incalca o lege. Daniel Fenechiu: – Esti un ordinar. O faceam cu doi dintre colegii tai. Jegule ce esti. Jeg ordinar. Du-te dracu…