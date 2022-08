Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 25 august, in Gradina de Vara a localului La Tour din Centrul Vechi al orașului Baia Mare a avut loc un nou concert susținut de trupa Vunk, in prezența unui public numeros. Cornel Ilie, solistul trupei Vunk, spune ca atmosfera creata in aceasta locație este una deosebita și ca a descoperit o comunitate…

- Azi-noapte, la ora 01.05, polițiștii din Baia Mare au depistat in trafic un autoturism condus pe bulevardul București din municipiu, cu viteza excesiva. Acesta a fost inregistrat cu cinemometrul TRUCAM avand viteza de 161 km/h pe un sector de drum cu limita de 50 km/h. ”Autoturismul nu a oprit la semnalul…

- Din toamna, mai multe universitati mari din tara elimina din specializarile de licenta. Matematica, fizica, marketingul, robotica si securitatea sistemelor informatice militare nu vor mai fi o optiune pentru studentii din unele orase. Matematica la Universitatea “Ovidius” din Constanța, ‘Teologia ortodoxa…

- Inscrierile pentru aceste audiențe se fac pe adresa de mail: [email protected] sau la numarul de telefon 0740589208. Cei inscriși prin email urmeaza sa fie contactați pentru a stabili data și ora audienței. Senatorul Dan Ivan are cabinete in Baia Mare, Sighetu Marmației, Borșa și Ariniș tocmai in ideea…

- Scoala de Vara de la Memorialul Victimelor Comunismului, Sighet Memorialul de la Sighet. Foto: Arhiva/ Adrian Marchiș. Studenții de la UNATC București și de la Facultatea de Litere si Istorie a Universitații Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca participa în aceasta perioada la Scoala de Vara de la…

- O femeie in varsta de 41 de ani a sesizat azi poliția, despre faptul ca, in jurul orei 12.00, in timp ce se afla in centrul orașului, la intersecția dintre Bulevardele Unirii și București, un barbat a urmarit-o și a incercat sa-i smulga poșeta. ”Intrucat femeia a avut prezența de spirit, barbatul a…

- Sambata, 25 iunie 2022, Departamentul pentru pastorația familiilor din cadrul episcopiei invita toate familiile din Eparhie sa ia parte la o zi dedicata familiilor. Evenimentul va avea loc la manastirea Sfanta Maria de pe Dealul Crucii din Baia Mare. Programul va incepe la ora 11.00 cu Sfanta Liturghie…

- Acțiune de salvare in miez de noapte. Salvatorii Montani ai SPJ Maramureș au pornit aseara in cautarea a doi tineri, de 23, respectiv 24 de ani, care s-au ratacit și care aveau și probleme medicale. Tanara acuza dureri la membrul inferior drept , cei doi tineri ratacindu-se intr-o zona greu accesibila…