Senatorul Dan Ivan: Sărbătoare liniștită tuturor maghiarilor de pretutindeni! Astazi, 15 Martie, de Ziua maghiarilor de pretutindeni, concetațenii maghiari comemoreaza lupta revoluționarilor de la 1848 pentru libertate, dorința de armonie și uniune a popoarelor. Promovarea valorilor democratice și a bunei ințelegeri vor fi definitorii pentru progresul nostru comun. Diferențele nu ne separa, nu ne fac adversari, ci, dimpotriva. Sarbatoare liniștita tuturor maghiarilor. Marcius 15-en, a magyarsag nemzeti unnepen, amikor 1848-as forradalmarok szabadsagharcara emlekezunk, a nepek harmoniajara es osszefogasara is emlekezunk. A demokratikus ertekek es a jo megertes elomozditasa… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

