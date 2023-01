Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul a fost gasit mort, aproape de o prapastie, de catre un cioban care a trecut prin zona. Cel mai probabil, acesta a murit degerat. Celalalt ucrainean nu a fost gasit nici pana acum. Cautarile vor fi reluate tot cu un elicopter SMURD, așa cum au facut-o și pana acum. Grupul inițial era format…

- Primariile din țara primesc aproape 1 miliard de lei din fondul de rezerva al Guvernului, printr-o hotarare aflata pe ordinea de zi a ședinței de Guvern, ultima inainte de Craciun. Județele Bihor și Botoșani primesc cei mai mulți bani, iar Clujul obține doar 10.000.000 de lei.

- Saptamana aceasta a ajuns in Parlamentul Romaniei proiectul de lege privind Bugetul anului 2023. Principala indatorire a parlamentarilor a fost sa depuna amendamente la aceasta lege prin care sa se solicite finanțarea necesara pentru proiectele ce urmeaza sa fie demarate in anul urmator. Senatorul USR…

- Unul dintre ucrainenii care au fost gasiți aseara de polițiștii de frontiera in zona muntoasa a localitații Poienile de sub Munte a decedat din cauza hipotermiei. „In ciuda tuturor eforturilor depuse de echipele de salvatori, in jurul orei 05.30 am fost informați de catre unitatea sanitara ca unul dintre…

- Politistii de frontiera maramureșeni au depistat in trafic un minor de 16 ani din județul Maramureș care conducea un autoturism marca Land Rover neinmatriculat. In autoturism se mai aflau 3 minori cu varste intre 15-17 ani, toți cei patru prieteni au plecat, cu mașina la plimbare prin localitatea Poienile…

- V. Stoica Guvernul a alocat, ieri, suma de 726.600.000 de lei, din Fondul de rezerva bugetara, pentru 3.080 de unitați administrativ-teritoriale din intreaga țara, printre care se regasesc și aproape toate localitațile prahovene. Prin proiectele de hotarare transmise de prefecturi, s-au solicitat sume…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Poienile de sub Munte au surprins in miezul nopții doi tineri din județul Maramureș care dețineau intr-un autoturism trei plicuri cu substanțe susceptibile a fi interzise. Inainte de a fi legitimați, unul dintre tineri a incercat sa…