Senatorul Dan Ivan ia atitudine: coaliția a respins orice propunere în beneficiul copiilor! Programele sociale nu se implementeaza in școli și gradinițe. Copiii din mediile defavorizate au nevoie de susținere pentru a urma o forma de educație, in codițiile actuale. „La trei saptamani de la inceputul școlii, elevii din mediul rural tot nu beneficiaza de transport gratuit, iar programul Masa calda in școala este blocat in continuare. Pentru ca Guvernul PSD-PNL incalca legea, USR a propus astazi, din nou, soluțiile corecte pentru deblocarea situației. PSD și PNL au respins insa, și de aceasta data, orice propunere in beneficiul copiilor.”, a transmis senatorul USR de Maramureș, Dan Ivan Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

