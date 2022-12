Senatorul Dan Ivan: Dupa 8 ani de zile, Parlamentul a reușit sa voteze. Salvamontul poate folosi girofare la intervenții! „Dupa 8 ani de zile, Parlamentul a reușit sa voteze, saptamana aceasta, proiectul in care acorda Salvamontului posibilitatea de a folosi girofare in intervenții! Aceasta inițiativa legislativa inlatura un obstacol care a ingreunat mereu eficiența intervențiilor echipelor de salvamont in acțiunile de salvare, in care, o secunda in plus, poate costa viața unei persoane.Proiectul a fost blocat la Camera Deputaților și atat eu, cat și colegii mei, am facut presiuni pentru inaintarea…