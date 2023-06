Senatorul Dan Ivan: am votat împotriva noului guvern. România și românii merită mai mult! Am votat impotriva guvernului, un guvern al dezastrului și saraciei. Zilele acestea, scena politica a devenit o adevarata comedie, miniștri incompetenți care predau ștacheta spre alții, la fel de incompetenți, care vor servi romanilor iluzii și utopii pe banda rulanta.De mai bine de un an, raul și mediocritatea au facut o alianța perfida sub umbrela unei coaliții de guvernare. Guvernul PSD-PNL este și va ramane un guvern al stagnarii și al saraciei, cu toata rotativa lor care poate fi descrisa drept “aceeași Marie, cu alta palarie”. (senatorul USR de Maramureș, Dan Ivan) Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

